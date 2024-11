L'approvazione del Programma Operativo 2014/2020 da parte della commissione UE smentisce detrattori e pessimisti. Bruxelles ha promosso la Calabria.

"Al presidente Oliverio è stato dato il riconoscimento di aver svolto un lavoro straordinariamente positivo e superato una prova ritenuta dai più improbabile. Al momento dell’insediamento dell’attuale legislatura regionale nessuno avrebbe potuto pronosticare che l’Europa potesse dare il via libera a questa data. Il ritardo accumulato ed ereditato da Oliverio sembrava incolmabile.



Con l’approvazione odierna si sono create le condizioni per accelerare la spesa nel segno della qualità, efficienza e trasparenza". Si legge nella nota diffusa dalla parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio, soddisfatta per l'approvazione del Por 2014-20.



Significativo è l’apprezzamento che i commissari Corina Cretu e Marianne Thyssen hanno espresso per sottolineare le scelte strategiche su cui è stata impostata la programmazione della nuova agenda europea. Le parole-chiave attraverso cui declinare l’attuazione della nuova programmazione sono innovazione, competitività e inclusione sociale. La disponibilità di ben oltre 2 miliardi di euro sarà un’opportunità per dare impulso ad un processo di crescita della Calabria che si pone in netta rottura con un modello di sviluppo che, finora, ha reso l’economia calabrese sempre più dipendente, fragile e non autopropulsiva. I tassi di innovazione, competitività, inclusione e coesione sociale potranno ora essere assunti come parametri per misurare non soltanto il recupero del gap con le aree più avanzate ma la capacità della Calabria di essere una delle regioni motrici di un’opera di modernizzazione del sistema-Paese. Insomma, da oggi la Calabria può porsi realisticamente l’obiettivo di superare il limite della sua perifericità per essere, invece, un’area territoriale conveniente e competitiva.