Bandi europei, nazionali e regionali per enti locali, imprese e giovani. Focus sulla Calabria e sul Mezzogiorno

È online l’edizione di novembre 2026 della newsletter sulle opportunità di finanziamento curata dall’eurodeputato Denis Nesci (FdI-ECR). Il bollettino raccoglie bandi e strumenti di sostegno per enti locali, imprese e giovani, con particolare attenzione allo sviluppo del Mezzogiorno.

«Vogliamo avvicinare le opportunità offerte dall’Europa ai nostri territori, fornendo strumenti utili per trasformare le risorse disponibili in progetti concreti. Il nostro impegno è costruire un collegamento sempre più diretto tra istituzioni, amministrazioni locali e comunità», dichiara Nesci.

Il numero presenta programmi per la cooperazione tra città, la transizione ambientale, la sicurezza informatica e la tutela dei marchi delle PMI. Spazio anche alla cultura e alla mobilità, con Culture Moves Europe, Europa Creativa ed Erasmus per Giovani Imprenditori, e agli incentivi nazionali per gli investimenti e la nascita di nuove imprese.

Una sezione è dedicata alle opportunità regionali del Mezzogiorno, Calabria compresa, per sostenere innovazione, agricoltura, occupazione e servizi locali.

«Conoscere gli strumenti disponibili è il primo passo per accedervi. Vogliamo aiutare chi amministra, investe e crea lavoro a individuare le opportunità più adatte alle proprie esigenze. Per la Calabria e il Sud, utilizzare bene queste risorse significa rafforzare le imprese e offrire nuove prospettive ai giovani», conclude Nesci.