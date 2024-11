Ospite big Renata Polverini, dirigente nazionale degli azzurri nonchè vicepresidente della Commissione lavoro della Camera. Con lei Jole Santelli e Roberto Occhiuto

Una discussione sui temi del precariato ha offerto l’opportunità per rinsaldare a Cosenza le fila di Forza Italia. Il partito berlusconiano nel capoluogo bruzio gode di ottima salute. E proprio da Cosenza sta costruendo la scalata verso la guida del governo regionale. L’ospite big è Renata Polverini, dirigente nazionale degli azzurri, vicepresidente della commissione lavoro della Camera. Con lei Jole Santelli e Roberto Occhiuto, mentre il fratello Mario, sindaco della città, era segnalato in compagnia di Silvio Berlusconi.

L’incontro, moderato da Luigi De Rose, coordinatore provinciale del partito, ha registrato gli interventi introduttivi di Vincenzo Trotta, leader dei giovani azzurri, Pierluigi Caputo, presidente del consiglio comunale a Palazzo dei Bruzi, e di Carmelo Salerno, segretario cittadino e consigliere comunale, entrambi con l’indice puntato contro il governo regionale, colpevole di non avere ancora portato a compimento neppure un bando per dare sollievo alla sete occupazionale di questa terra.

Di spessore il contributo del professor Severino Nappi, ordinario di diritto del lavoro all'Università di Napoli e responsabile delle politiche per il Sud di Forza Italia, per il quale il precariato ha allargato la forbice delle diseguaglianze tra l’industrializzato nord ed il meridione. Presenti tra gli altri anche Marco Venulejo della Filca Cisl, Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio ed il consigliere regionale Mario Magno. L’iniziativa, ospitata al Teatro Morelli, ha offerto un contributo anche al dibattito aperto in sede parlamentare sull’opportunità di ripristinare i voucher per regolamentare il lavoro occasionale, un punto controverso sul quale il governo Gentiloni potrebbe anche inciampare, determinando le elezioni anticipate.

