“Il gruppo consiliare di Forza Italia Catanzaro denuncia l’ennesimo fallimento dell’Amministrazione Fiorita nella gestione dei servizi essenziali. Da settimane centinaia di cittadini di via Ciaccio, cda Santa Domenica e via Teano sono costretti a vivere nel completo buio a causa del mancato funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione.

Non è più un semplice disservizio: è una grave condizione di pericolo che questa Amministrazione continua a sottovalutare con un atteggiamento fatto di inerzia e indifferenza.

La circostanza più grave è che il Settore Gestione del Territorio non può fingere di non sapere. Le segnalazioni dei cittadini sono state decine e decine, praticamente quotidiane, eppure nessuno si è preoccupato di intervenire. È l’ennesima dimostrazione di un Comune incapace persino di garantire uno dei servizi più elementari.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. In via Teano, dove esistono già delicate criticità sociali, il buio aumenta inevitabilmente il senso di insicurezza. A contrada Santa Domenica, dove la presenza dei cinghiali è ormai una costante, l’assenza di illuminazione espone automobilisti e residenti a rischi gravissimi. In via Ciaccio, uno dei principali accessi alla città, il degrado e il buio rappresentano il simbolo di una Catanzaro lasciata all’abbandono.

E mentre i cittadini chiedono semplicemente di poter tornare a casa in sicurezza, il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Squillace continuano a inseguire inaugurazioni, passerelle, feste, eventi e tagli di nastro. Sarebbe opportuno che, anziché utilizzare risorse per l’immagine e la propaganda, soprattutto quelle dei fondi di riserva, trovassero immediatamente le somme necessarie per affrontare le vere emergenze che interessano la città.

Per questa Amministrazione sembra contare più una fotografia che la sicurezza dei cittadini. È un modo di governare che respingiamo con forza.

L’illuminazione pubblica non è un favore che il Comune concede, ma un servizio essenziale che deve essere garantito ogni giorno. Tenerlo spento per settimane significa esporre la popolazione a pericoli concreti, aumentare il rischio di incidenti stradali e rendere ancora più vulnerabili interi quartieri.

Forza Italia Catanzaro diffida l’Amministrazione comunale a intervenire senza ulteriori ritardi. Se il sindaco Fiorita e l’assessore Squillace ritengono che lasciare tre importanti zone della città completamente al buio sia normale amministrazione, allora stanno certificando, ancora una volta, la loro totale incapacità di governare Catanzaro. I cittadini non chiedono slogan, selfie o inaugurazioni. Chiedono sicurezza, servizi e rispetto. E su questo l’Amministrazione Fiorita continua, giorno dopo giorno, a dimostrare tutta la propria inadeguatezza”.