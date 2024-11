Stefano Mannarino: «Il collegio uninominale Camera Paola Castrovillari è l’unico nella Provincia di Cosenza che vede in corsa un candidato di Fi nella persona dell’avvocato Andrea Gentile»

«Lunedì 29 gennaio il Coordinamento di Forza Italia Calabria ha proceduto a depositare presso la Corte d’Appello di Catanzaro le liste elettorali sottoscritte dal Presidente Berlusconi e dall’On.Jole Santelli, Coordinatore regionale del partito. Le scelte delle candidature, oltre ai parlamentari uscenti, vedono in campo per Forza Italia ottimi profili personali e professionali e colgo l’occasione per fare a tutti gli auguri di poter raggiungere la conquista del seggio nei rispettivi territori». Queste le parole di Giovanni Stefano Mannarino, coordinatore cittadino Forza Italia Paola.

«Il collegio uninominale Camera Paola Castrovillari, è l’unico nella Provincia di Cosenza che vede in corsa un candidato di Forza Italia, nella persona dell’Avvocato Andrea Gentile. La figura dell'avvocato Andrea Gentile, se per un verso non è nota a livello politico, certo non può dirsi altrettanto a livello professionale, posto che il predetto ha un curriculum di notevole rilievo, annoverando oltre che svariate specializzazioni, innumerevoli esperienze di altissimo livello.

L'unità del Partito e la conquista del seggio elettorale saranno le bussole del nostro agire;l'impegno sarà profuso al meglio delle nostre capacità sia nella città di Paola che nell'intero Collegio Camerale al fine di consentire al Partito e al candidato di ottenere il miglior risultato possibile.

Nelle prossime ore prenderemo contatto con l'avvocato Andrea Gentile per programmare le attività da svolgere fino alla chiusura della campagna elettorale, mettendo sin da ora a disposizione la sede del Coordinamento Cittadino di Forza Italia per ogni esigenza relativa a riunioni e incontri».