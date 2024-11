Le candidature in Forza Italia per le elezioni Politiche 2022 in Calabria vedranno correre come capilista, al proporzionale, l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto al Senato e il coordinatore regionale e senatore uscente Giuseppe Mangialavori alla Camera.

Al fratello del presidente della Regione, in ordine, seguiranno la deputata uscente Maria Tripodi (N2), Giacomo Crinò (N3) e Carmela Pedà (N4). A Mangialavori, invece, seguiranno nella lista la senatrice uscente Fulvia Caligiuri (N2), il deputato uscente Sergio Torromino (N3) e infine la senatrice uscente Silvia Vono (N4).

Per quanto riguarda i collegi uninominali il partito di Berlusconi candida l’uscente Andrea Gentile nel collegio Cosenza Città-Tirreno della Camera, il capogruppo di Fi alla Regione Giovanni Arruzzolo nel collegio Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro alla Camera e Francesco Cannizzaro nel collegio Reggio città e provincia-Locride della Camera.