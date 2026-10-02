Dopo la vittoria di Roscioli a Reggio Calabria e la presentazione del libro a Roma, il governatore rilancia l’idea di un partito più aperto a liberali e riformisti. Il confronto con il segretario entra in una nuova fase

Il faccia a faccia nello studio di Gianni Letta arriva dopo una settimana che ha cambiato la dimensione politica del presidente della Calabria. Occhiuto e Cannizzaro portano Roscioli alla Camera, battono il campo larghissimo e respingono il primo assalto elettorale di Futuro Nazionale; quarantotto ore dopo, a Roma, ministri, parlamentari azzurri, berlusconiani, liberali e riformisti affollano la presentazione del governatore. Tajani conserva la guida di Forza Italia, Vannacci continua a proclamarsi indispensabile al centrodestra, ma dalla Calabria emerge un laboratorio che mette entrambe le tesi davanti a una verifica: vincere contro le opposizioni senza inseguire l’ex generale e allargare contemporaneamente il campo verso quella prateria liberale rimasta per anni senza una rappresentanza pienamente riconoscibile.

Antonio Tajani chiama Roberto Occhiuto al chiarimento dopo le critiche alla comunicazione, la definizione di una Forza Italia a tratti «ingiallita» e la proposta di affiancare al segretario una squadra più ristretta nella gestione del partito. L’incontro nello studio romano di Gianni Letta, chiesto dal leader azzurro e, secondo la ricostruzione di Repubblica, caldeggiato da Marina Berlusconi, non produce una ricomposizione: dalle due parti filtra la distanza sulle modalità con cui Forza Italia dovrebbe affrontare la fase che conduce alle prossime elezioni politiche.

Occhiuto arriva però davanti a Tajani con qualcosa che rende il confronto molto diverso dalle precedenti fibrillazioni interne, perché non porta un sondaggio, una corrente annunciata o una conta congressuale, ma un risultato elettorale costruito in Calabria insieme a Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio e uomo decisivo nell’organizzazione territoriale azzurra, trasformando la suppletiva per il collegio Reggio Calabria-Locri nella prima verifica concreta di una tesi politica destinata inevitabilmente a superare i confini regionali.

Fabio Roscioli, romano, tesoriere nazionale di Forza Italia e uomo professionalmente vicino all’universo Fininvest e alla famiglia Berlusconi, conquista il seggio con il 51,02 per cento; Frank Benedetto, sostenuto dal campo larghissimo, si ferma al 36,59; Domenico Giannetta, ex capogruppo regionale azzurro passato con Futuro Nazionale, raggiunge il 10,94; Francesco Toscano chiude all’1,44. Il centrodestra conserva così il collegio contro l’alleanza delle opposizioni e contemporaneamente respinge il primo tentativo di Roberto Vannacci di trasformare nelle urne il consenso che i sondaggi attribuiscono al suo nuovo partito, anche se sulla festa rimane una piccola spina che nessuna percentuale può rimuovere: alle urne è andato appena il 22,34 per cento degli aventi diritto, segno di una disaffezione che il successo di Roscioli non può cancellare.

I numeri del voto, al netto dell’astensione, restituiscono comunque una fotografia precisa: Roscioli raccoglie 38.359 voti, Benedetto 27.511, Giannetta 8.226, con il candidato del centrodestra che arriva primo in una competizione nella quale il campo larghissimo aveva provato a concentrare le proprie forze e Vannacci aveva deciso di misurare la capacità di Futuro Nazionale di sottrarre consensi alla coalizione. Le percentuali non possono naturalmente essere confrontate come se il 51,02 di Roscioli fosse il risultato di Forza Italia — rappresentava l’intero centrodestra — né una suppletiva può essere proiettata meccanicamente sull’Italia, ma il dato politico rimane: Occhiuto e Cannizzaro vincono contro tutte le alternative presenti sulla scheda e conservano il collegio senza Vannacci e contro Vannacci.

La differenza assume un significato nazionale perché l’ex generale ha costruito una parte della propria offensiva sull’idea opposta, sostenendo che Futuro Nazionale sarebbe necessario al centrodestra per raggiungere la massa critica indispensabile a vincere. Reggio non basta a smentire una tesi nazionale, ma produce il primo precedente elettorale con il quale quella tesi deve fare i conti, tanto che Occhiuto non prova neppure a nascondere la propria lettura del risultato: «Vannacci voleva la sua Sassonia? A Reggio ha preso sassate elettorali», dice durante i festeggiamenti, mentre Giorgia Meloni interpreta soprattutto il voto come una sconfitta del «campo larghissimo» e Vannacci, dalla parte opposta, rivendica il 10,94 per cento continuando a sostenere che Futuro Nazionale sia indispensabile alla coalizione. Lo stesso voto produce quindi due interpretazioni opposte: per Vannacci certifica l’esistenza di un nuovo spazio alla destra del centrodestra, per Occhiuto dimostra che quello spazio non deve necessariamente essere incorporato per continuare a vincere.

Reggio diventa il laboratorio di Occhiuto e Cannizzaro

La forza della vittoria calabrese non risiede soltanto nella percentuale ma nella natura dell’operazione, perché Roscioli non possiede un radicamento personale paragonabile a quello dei protagonisti della politica reggina e sono Occhiuto e Cannizzaro ad assumersi politicamente la candidatura, mobilitando la struttura del centrodestra e trasformando un candidato nazionale in un deputato eletto in Calabria. Cannizzaro mette a disposizione la propria macchina territoriale, Occhiuto la leadership regionale, mentre il risultato finale restituisce un modello nel quale Forza Italia non occupa una posizione marginale dentro la coalizione ma ne diventa uno dei motori.

Nessuna suppletiva con il 22 per cento di affluenza autorizza a proclamare l’esportabilità automatica di quel modello, ma sarebbe altrettanto miope archiviarlo come un episodio locale, perché la Calabria offre a Forza Italia ciò che in questa fase le manca a livello nazionale: un territorio nel quale gli azzurri possono rivendicare una leadership riconoscibile dentro il centrodestra e contemporaneamente una capacità di competizione contro la nuova destra di Vannacci. Quarantotto ore dopo Occhiuto porta quel risultato a Roma, dove la presentazione de Il coraggio di governare alla Galleria Alberto Sordi assume inevitabilmente un significato diverso.

Roma e la prateria liberale

Occhiuto non arriva più soltanto come il vicesegretario che da mesi chiede una «scossa liberale» a Forza Italia, ma come il presidente della Regione che ha appena sperimentato sul terreno una formula politica diversa dall’inseguimento di Vannacci, trovandosi davanti i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Alberti Casellati, il viceministro Francesco Paolo Sisto, Stefania Craxi, Deborah Bergamini, Ugo Cappellacci, Giorgio Mulè, Alessandro Cattaneo, Andrea Orsini, Paolo Emilio Russo, Isabella De Monte, Pino Bicchielli, Nazario Pagano, Annarita Patriarca e numerosi altri parlamentari azzurri. In sala compaiono Fabio Roscioli e una consistente rappresentanza calabrese, mentre fuori dall’attuale perimetro di Forza Italia arrivano Mara Carfagna, Luigi Marattin e Francesca Pascale.

Nessuna di quelle presenze può essere trasformata in un voto congressuale e sarebbe arbitrario arruolare ministri, parlamentari ed esponenti esterni in una corrente che formalmente non esiste, ma proprio l’eterogeneità della sala restituisce una fotografia politica che supera le appartenenze individuali: la proposta di Occhiuto riesce a mettere nello stesso luogo pezzi di Forza Italia, protagonisti del vecchio universo berlusconiano e figure provenienti dall’area liberale e riformista esterna al partito, facendo affiorare quella prateria politica alla quale il governatore prova ormai a parlare ben oltre i confini della propria corrente e della stessa Forza Italia.

Occhiuto percorre questo spazio senza dichiararsi candidato alla segreteria, ripetendo di essere «il vice di Tajani, non l’anti-Tajani» e riconoscendo al ministro degli Esteri il merito di avere tenuto insieme Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi; nello stesso intervento chiede però un partito «smart, moderno, aperto», invita a recuperare il «metro di Berlusconi», reclama maggiore coraggio sui diritti civili, vuole «dare cittadinanza a liberali e riformisti» e sostiene che «la comunicazione del partito e del segretario forse andrebbe rivista». Non contesta formalmente la leadership, dunque, ma mette in discussione la sufficienza della linea, mentre Casellati definisce il libro un «manifesto liberale sulla scia del pensiero di Berlusconi», Alessandro Cattaneo precisa che «Tajani non si discute» ma riconosce la distanza dall’obiettivo del 20 per cento e Paolo Zangrillo, interrogato sulla possibilità che Occhiuto possa rappresentare una guida, offre alle cronache una risposta politicamente pesante: «Una guida lo è già».

Reggio senza Roma sarebbe rimasta una vittoria territoriale e Roma senza Reggio avrebbe potuto essere archiviata come una convention particolarmente riuscita; la successione dei due appuntamenti costruisce invece il profilo di un dirigente che può mostrare contemporaneamente un risultato elettorale e uno spazio politico, con il primo che rafforza la credibilità del secondo e la platea romana che allarga la portata nazionale della vittoria calabrese.

Tajani sfida Occhiuto, ma il confronto ormai supera Forza Italia

Il faccia a faccia da Gianni Letta arriva dentro questa sequenza. Repubblica racconta un incontro chiesto da Tajani e caldeggiato da Marina Berlusconi, concluso senza passi avanti, mentre Il Fatto Quotidiano descrive uno scontro molto duro sulla gestione del partito: ricostruzioni giornalistiche di una conversazione privata, non un verbale ufficiale, che convergono tuttavia sulla profondità della distanza fra un segretario intenzionato a difendere la stabilità costruita dopo la morte del fondatore e un vicesegretario convinto che quella stabilità non sia più sufficiente per tornare a crescere.

Tajani dispone della legittimazione formale derivante dalla segreteria e dal congresso, oltre al peso istituzionale della vicepresidenza del Consiglio e del ministero degli Esteri; Occhiuto non annuncia una candidatura alternativa e continua a negare di voler trasformare la propria iniziativa in un assalto personale al vertice. Il confronto diventa però più complesso proprio perché il governatore non chiede soltanto maggiore spazio dentro Forza Italia, ma propone una diversa direzione di marcia, mentre i numeri nazionali rendono difficile archiviare la discussione come una normale fibrillazione interna.

La Supermedia YouTrend/Agi del 1° ottobre, costruita sui sondaggi realizzati tra il 17 e il 30 settembre, colloca Futuro Nazionale al 7,7 per cento e Forza Italia al 7,4: gli azzurri sono stabili, dunque non esiste alcun crollo improvviso certificato dai dati, ma una formazione nata da pochi mesi si trova nella stessa fascia di consenso del partito che aveva indicato il 20 per cento come obiettivo politico. Occhiuto propone di rispondere a quella pressione senza spostare Forza Italia verso Vannacci e la Calabria gli offre il primo argomento concreto, perché il centrodestra ha appena dimostrato di poter vincere contro il campo largo senza Futuro Nazionale e contro Futuro Nazionale, mentre Roma aggiunge il secondo mostrando che attorno a un’offerta più liberale, garantista, riformista e moderna esistono interlocutori dentro e fuori Forza Italia.

La combinazione pesa molto più della discussione sulla parola «ingiallito», perché per mesi la domanda attorno al governatore calabrese è stata se stesse costruendo una corrente, mentre dopo Reggio e dopo Roma quella domanda rischia di essere già troppo piccola: una corrente serve a conquistare spazio dentro un partito, Occhiuto prova invece a costruire una proposta capace di parlare anche fuori, a Mara Carfagna che arriva da un’altra esperienza politica, a Luigi Marattin e all’area liberal-democratica, a Francesca Pascale e a una parte della diaspora berlusconiana, senza che la presenza di nessuno di loro possa essere trasformata automaticamente in sostegno a una candidatura o in adesione a un progetto organizzato.

Proprio questa eterogeneità rende politicamente interessante la prateria: non racconta una corrente già organizzata, ma l’esistenza di uno spazio composto da liberali, riformisti, garantisti, moderati, elettori sensibili ai diritti civili, pezzi del mondo produttivo insofferenti alla burocrazia e una parte della vecchia diaspora berlusconiana, un territorio molto più grande di Forza Italia che nessuno può oggi quantificare né attribuire a un unico leader, ma al quale Occhiuto ha cominciato a parlare portando con sé qualcosa che distingue la sua proposta dalle numerose operazioni centriste tentate negli ultimi anni: un territorio governato, una struttura politica e un risultato elettorale appena conquistato.

Cannizzaro rimane inseparabile da questa fotografia, perché il modello calabrese non nasce dall’immagine solitaria di un leader ma dall’integrazione fra la presidenza regionale di Occhiuto e una macchina territoriale capace di organizzare consenso, selezionare una candidatura difficile e tenere insieme la coalizione; trasformare Reggio in un successo personale del governatore significherebbe perdere precisamente ciò che potrebbe rendere quell’esperienza interessante fuori dalla Calabria.

Il possibile nuovo centro italiano comincia a intravedersi lungo questa geografia senza essere ancora un progetto politico: Luca Zaia rappresenta al Nord una sensibilità autonoma rispetto alla destra tradizionale, Marina Berlusconi rimane un riferimento culturale e imprenditoriale del mondo berlusconiano senza avere annunciato alcuna discesa in campo, Carfagna e Marattin occupano segmenti differenti dell’area riformista, mentre Occhiuto porta dal Sud un modello che pretende di dimostrare come si possa allargare il centrodestra senza spostarlo verso il populismo. Non esiste ancora un nuovo partito, non esiste un’investitura e non esiste una successione già scritta, ma una geografia comincia a essere riconoscibile e la platea romana le ha dato per la prima volta un’immagine.

Tajani ha avuto il merito, riconosciuto dallo stesso Occhiuto, di tenere insieme Forza Italia dopo la morte di Berlusconi; la discussione aperta nel 2026 riguarda ormai il passaggio successivo, non più soltanto conservare ciò che resta ma capire dove trovare nuovi elettori. Il 7,4 per cento nazionale di Forza Italia, il 7,7 attribuito a Futuro Nazionale, il 51,02 di Roscioli a Reggio e la platea romana non possono essere sommati dentro un’unica equazione, ma raccontano quattro pezzi dello stesso problema: Vannacci sostiene che il centrodestra avrà bisogno di lui, Occhiuto prova a dimostrare che può crescere andando nella direzione opposta, allargando il proprio campo verso quella prateria liberale che Roma ha improvvisamente reso visibile.

Reggio ha consegnato a Occhiuto e Cannizzaro il primo risultato concreto di questa strategia e Roma ne ha mostrato la possibile proiezione politica; Tajani, che conserva la guida formale di Forza Italia, si trova adesso a confrontarsi non soltanto con le critiche del proprio vice ma con una proposta che prova a oltrepassare i confini del partito, mentre la Calabria ha già fornito un precedente destinato a essere osservato anche fuori dalla regione: battere il campo largo, respingere Vannacci e provare contemporaneamente a riaprire lo spazio liberale del centrodestra.