Con 59.103 voti il leader del centrodestra è stato ufficialmente proclamato sindaco. Prime decisioni annunciate: stop agli atti della Città Metropolitana adottati nelle ultime settimane, elezioni metropolitane il 19 luglio e avvio del confronto sulla nuova giunta. «Da oggi rappresento tutti i reggini»

«Questa fascia non è di Cannizzaro. Cannizzaro la indossa con grande onore, con grande orgoglio e con grande senso di responsabilità. Questa fascia è della città». Sono le parole con cui Francesco Cannizzaro ha segnato il passaggio ufficiale che lo consegna alla guida di Palazzo San Giorgio e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La proclamazione è arrivata nel pomeriggio di oggi, al termine delle verifiche previste dalla normativa elettorale. Alle 18.40 il presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale ha proclamato eletto alla carica di sindaco Francesco Cannizzaro, che nelle elezioni amministrative ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, pari a 59.103 preferenze. Subito dopo l'investitura ufficiale, il neo sindaco ha indossato la fascia tricolore e ha preso la parola davanti a rappresentanti istituzionali, collaboratori, familiari e giornalisti.

«È una grandissima emozione. Ho immaginato questo momento sin da bambino, ma non pensavo mai di poterlo realizzare. Oggi si realizza un sogno, ma soprattutto cresce il senso di responsabilità verso una città straordinaria che merita di esprimere tutto il proprio potenziale».

Nel suo primo discorso da sindaco, Cannizzaro ha insistito sul concetto di rappresentanza dell'intera città, rivendicando il ruolo di primo cittadino di tutti i reggini, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

«Da questo momento sono il rappresentante di coloro che mi hanno sostenuto, di coloro che hanno scelto altri candidati e anche di chi non è andato a votare. Darò tutto me stesso affinché i cittadini possano sentirsi orgogliosi del proprio sindaco».

Il nuovo primo cittadino ha poi rivolto lo sguardo oltre i confini del Comune, richiamando il ruolo metropolitano della città e l'importanza di costruire un rapporto più stretto con il territorio provinciale.

Già da domani mattina Cannizzaro sarà operativo a Palazzo Alvaro, dove ha annunciato quelli che saranno i suoi primi due provvedimenti da sindaco metropolitano. Il primo riguarderà la richiesta di sospensione degli atti amministrativi adottati dalla Città Metropolitana nelle ultime settimane.

«Indirizzerò una missiva al direttore generale per chiedere la sospensione di tutti gli atti emessi in questo periodo. Saranno oggetto di verifica e valutazione».

Il secondo atto sarà invece il decreto per l'avvio delle procedure che porteranno alle elezioni del Consiglio Metropolitano. «Non c'è tempo da perdere. Si voterà il 19 luglio. Voglio una rappresentanza ampia del territorio e una Città Metropolitana che non sia più reggiocentrica».

Una scelta che segna subito una delle linee politiche della nuova amministrazione: rafforzare il ruolo dei comuni della provincia all'interno dell'ente metropolitano.

Sul fronte della futura squadra di governo, Cannizzaro ha confermato l'intenzione di puntare su competenza e merito. «Chiederò ai partiti di indicarmi i migliori. Saranno scelti i migliori, perché questa città ha bisogno di una squadra all'altezza delle sfide che l'attendono».

Il neo sindaco non ha escluso il coinvolgimento di figure tecniche accanto agli esponenti politici. «Farò prevalere il primato della politica, ma mi avvarrò anche di professionisti e tecnici capaci di dare un contributo concreto. Chi entrerà nella squadra dovrà essere disposto a dedicarsi totalmente alla città».

Tra le ipotesi sul tavolo anche quella di una donna alla carica di vicesindaco. «Perché no? Le donne hanno sempre una marcia in più. Ciò che conta è che chi ricoprirà quel ruolo sia all'altezza della responsabilità».

Cannizzaro ha affrontato anche alcuni dei temi più delicati che attendono la nuova amministrazione. Ha parlato della situazione economico-finanziaria dell'ente, annunciando una ricognizione approfondita dei conti e sostenendo che nelle prossime settimane verrà presentata una fotografia dettagliata dello stato delle casse comunali e metropolitane.

Sul progetto del centro sportivo nell'area dell'ex Fiera di Pentimele ha ribadito le perplessità già espresse durante la campagna elettorale, lasciando intendere che il finanziamento potrebbe essere a rischio per il mancato rispetto delle scadenze del Pnrr. «Racconteremo alla città la verità su ciò che troveremo».

La prima uscita ufficiale di Cannizzaro avverrà domani in occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, evento che quest'anno vedrà Reggio Calabria ospitare la cerimonia nazionale alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e delle massime autorità civili e militari.

«È un grande onore rappresentare la città in una giornata così importante. È un segnale significativo per Reggio Calabria e per tutta la Calabria».

Nel finale, il momento più personale. Alla domanda su chi volesse dedicare la fascia tricolore, Cannizzaro ha ricordato due figure che hanno segnato il suo percorso politico. «La vittoria l'ho già dedicata a due persone che porto nel cuore: Jole Santelli e Maurizio D'Ettore. Questa fascia, invece, la dedico a tutta la città di Reggio Calabria». Un passaggio che ha chiuso una giornata destinata a segnare l'inizio di una nuova stagione politica per Palazzo San Giorgio. Dopo la lunga campagna elettorale, per il nuovo sindaco inizia adesso la fase più attesa: quella del governo della città.