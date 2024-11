A comunicarlo in una nota sono sono i segretari provinciale e regionale del Pd, Luigi Guglielmelli ed Ernesto Magorno, e quello cittadino Michela Palermo.

L’ex senatore ed ex consigliere regionale Franco Covello è il candidato del Pd a sindaco di Sangineto, centro del Tirreno cosentino. A comunicarlo, in una nota, sono i segretari provinciale e regionale del Pd, Luigi Guglielmelli ed Ernesto Magorno, e quello cittadino Michela Palermo.

Il testo della nota:

'In un tempo in cui tutto è vissuto in maniera dissacrante ci sono legami e passioni che non possono essere imbrigliate e la politica è una grande passione soprattutto per chi l’ha sempre vissuta come servizio per la propria comunità. La candidatura di Franco Covello a sindaco di Sangineto è figlia di questa passione, un atto di amore per questa comunità a cui è sempre e da sempre stato legato. Il Pd punta sull’esperienza e sulle indubbie capacità politiche e amministrative di Franco Covello per far cambiare pagina ad un comune che ha sempre avuto la sua importanza nel territorio cosentino. Come nell’arte del ricamo serve tenacia e pazienza per ricollegare i fili della partecipazione e del coinvolgimento per un progetto di rilancio vero di questa comunità. Lo faremo in maniera propositiva e non rancorosa perché questa è la carta di identità di Franco, un capitano che ha entusiasmo da vendere, un numero dieci senza tempo, che saprà mettersi al servizio di una comunità e promuovere al tempo stesso anche una nuova e capace classe dirigente che sappia intestarsi le sfide che attendono Sangineto.



Pertanto, i tre segretari, cittadino, provinciale e regionale, Michela Palermo, Luigi Guglielmelli ed Ernesto Magorno, comunicano con grande soddisfazione la volontà che il Partito Democratico candiderà a sindaco di Sangineto, Franco Covello.

Sabato 2 aprile, nella sala consiliare del Comune di Sangineto, la presentazione della candidatura alla presenza dei segretari provinciale e regionale'.