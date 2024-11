Lo ha dichiarato l'onorevole Franco Laratta intervenuto al'incontro sull'area vasta promosso dala movimento 'Lamezia Insieme'

«Voi amministratori avete il dovere di fare di Lamezia la prima città della Calabria. Lo merita per la sua centralità e per le sue risorse. Facendo ripartire Lamezia ripartirà l’intera regione». Interviene così l’onorevole Franco Laratta all’incontro sull’area Vasta promosso dal movimento Lamezia Insieme, che partecipa alle elezioni con la coalizione di centrosinistra, sostenendo a sindaco il medico Tommaso Sonni.

Una tesi quella di Laratta sostenuta a pieno anche da Vittorio Paola, vicepresidente della Provincia di Catanzaro, che ha auspicato la realizzazione di un sistema di collegamento tra la cittadella regionale di Germaneto e l’aeroporto di S. Eufemia, passando per i due ex Comuni di Nicastro e Sambiase. Senza trascurare un ammodernamento con elettrificazione della linea ferroviaria Lamezia – Catanzaro Lido per consentire un collegamento stile metropolitana leggera di superficie.

Pensare l’asse Lamezia Catanzaro come un volano per l’economia di tutta la Calabria è stato, invece, il monito di Gianni Arena, candidato al consiglio e membro del cda della Sacal che ha tenuto poi a sottolineare come negli ultimi dieci anni la città sia stata «rivoltata come un calzino».

Infine, Rosario Piccioni, assessore uscente della giunta Speranza e capolista nella competizione di domenica, che ha auspicato che «si prosegua nella direzione di valorizzare la centralità e la funzione strategica di Lamezia in Calabria e nel Mezzogiorno».