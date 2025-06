Il sindaco Franz Caruso ha accolto con grande soddisfazione la 34esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all’estero, che quest’anno anno si sta svolgendo a Cosenza, dove questa mattina ha partecipato portando i saluti della città.

Seppur in estrema sintesi, nel corso del suo intervento, Franz Caruso ha posto l’accento sulle problematiche stringenti che attanagliano il sistema imprenditoriale calabrese: “Se è vero com’è vero – ha detto - che il nostro sistema imprenditoriale rappresenta un elemento fondamentale per l’economia e lo sviluppo socio/culturale della nostra regione, è altrettanto vero che i nostri imprenditori sono costretti a sopportare scelte politiche di sviluppo inappropriate e del tutto inadeguate ad invertire il declino della Calabria, risultante da un gap territoriale tra il Nord ed il Sud del Paese, che non solo non è stato mai colmato, quanto è in continuo aumento. La crisi economica mondiale del post pandemia e delle nuove guerre che si combattono in Europa e nel mondo, hanno ampliato il disagio, riducendo ulteriormente l’attrattività del nostro territorio già compromesso da un deficit strutturale di grande portata.

Una situazione di estrema criticità che deve essere al centro di un intervento strutturale che riveda il sistema complessivo di relazioni tra Stato e Regioni per migliorarne l’assetto istituzionale, basato, però, su politiche di integrazione territoriali e produttive e non rivolta ad egoismi territoriali.

Il Paese ha bisogno certamente di una Riforma, la più condivisa possibile, che rispetti i dettami di solidarietà politica, economica e sociale decantati nella nostra Carta Costituzionale, che offra al Mezzogiorno una possibilità di crescere per superare l’atavico divario territoriale.

Sono convinto, infatti, che il rilancio complessivo dell’Italia è strettamente legato al superamento delle sue debolezze e, quindi, alla ripartenza del suo Meridione. In questo contesto non v’è dubbio che la Calabria ha bisogno di vedere realizzata l’Alta Velocità Ferroviaria SA-RC anche a supporto del Ponte sullo Stretto che, senza l’AV, rischia di rendere la nostra regione terra di passaggio e non certo di sosta. D’altro canto che il settore della mobilità, dei trasporti e della logistica sia elemento essenziale per la crescita, non sono io a dirlo, ma è un pensiero diffuso tra i grandi economisti.”.

Franz Caruso che ha messo in luce anche la necessità di mettere mano complessivamente all’obsoleto sistema di collegamento infrastrutturale che si identifica non solo con la E90 (SS106 ionica), ma anche con le trasversali di collegamento strategico dei due litorali con l’A2, ha sostenuto anche la necessità di potenziare il Porto di Gioia Tauro ed il sistema intermodale aeroportuale regionale.

Soffermandosi su Cosenza, il sindaco Franz Caruso ha tenuto e mettere in luce il cambiamento che si sta operando in città “che – ha affermato- nonostante le note difficoltà economico/finanziarie derivanti dal dissesto che ha subito l’Ente nella passata amministrazione sta rilanciando la sua immagine, divenendo sempre più attrattiva e foriera di nuove opportunità di sviluppo. Lo stiamo facendo grazie anche alla collaborazione con l’intero sistema imprenditoriale cittadino, di cui la Camera di Commercio, mirabilmente guidata dall’amico Klaus Algieri, rappresenta un insostituibile caposaldo, confermandosi tra le istituzioni più importanti del nostro territorio. La convention odierna, che servirà anche ad accrescere, consolidandola, l’immagine turistica di Cosenza e del suo intero territorio provinciale è, infatti, solo l’ultima importante opportunità offerta alla nostra collettività”.

“L’auspicio è che si possa proseguire, rafforzandolo sempre più – ha concluso Franz Caruso - il rapporto istituzionale di sinergia instaurato tra Amministrazione comunale e Camera di Commercio, alla quale riconosco un ruolo di primaria importanza anche nell'identità civica cosentina”.