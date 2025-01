Fratelli d'Italia ha avviato i suoi congressi comunali nella provincia di Cosenza, segnando un momento di partecipazione e confronto interno.

Il coordinatore provinciale del partito, Angelo Brutto, ha descritto l'iniziativa come un'occasione unica per rafforzare le radici locali del partito. «Fratelli d'Italia penso che sia l'unico partito che, al massimo del gradimento, si mette in discussione attraverso i congressi comunali», ha dichiarato Brutto.

Con quasi 50 congressi da affrontare e una presenza in oltre 100 comuni, Fratelli d'Italia si conferma come una forza politica radicata sul territorio: «È un partito vero, non un partito di plastica o presente solo sui social. È un partito che discute con il territorio e che ambisce a rappresentarlo».

Tra i comuni in cui si terranno i congressi, spiccano Cosenza e Corigliano Rossano. Questi due centri rappresentano tappe fondamentali per la chiusura della stagione congressuale. Brutto ha evidenziato come l'obiettivo sia quello di rappresentare al meglio questi territori, pur riconoscendo le difficoltà crescenti nel coinvolgere la cittadinanza nella politica: «Rappresentare un partito oggi è un grande onore, ma richiede anche un impegno significativo, specialmente in territori dove persino costruire liste civiche sta diventando più complesso».

Dibattiti interni e pluralismo delle idee

Nonostante la complessità della stagione congressuale, Brutto ha sottolineato l'assenza di correnti interne nel partito: «In Fratelli d'Italia non ci sono correnti, ma offre spazio a diverse sensibilità che nella maggior parte dei casi trovano sintesi nei congressi».

Secondo il coordinatore provinciale, anche un eventuale scontro tra tesi congressuali non sarebbe motivo di scandalo, purché resti confinato al dibattito di idee: «Ci scandalizziamo solo se ci fosse uno scontro fisico, ma mai su idee diverse».

In vista della conclusione della stagione congressuale, Brutto ha annunciato un evento significativo per Fratelli d'Italia, intitolato “Innamorati della politica”. Questo appuntamento si terrà il 22 febbraio a Cosenza e vedrà la partecipazione di tutti i parlamentari calabresi del partito, oltre a esponenti nazionali di rilievo. L'iniziativa vuole essere un'occasione per rilanciare il valore della buona politica e per avvicinare i cittadini al mondo istituzionale.

Infine, Brutto ha chiarito il suo ruolo nella stagione congressuale: «Ho il compito del notaio in questa fase, quindi non posso parteggiare per nessuno dei candidati». Ha comunque espresso grande fiducia nei confronti dei dirigenti locali, augurando loro buon lavoro per rappresentare al meglio il partito e il territorio. Con una stagione congressuale intensa e l'obiettivo di rafforzare il legame con il territorio, Fratelli d'Italia si conferma come una forza politica dinamica e radicata, pronta a cogliere le sfide del futuro.