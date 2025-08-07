Fratelli d'Italia schiererà i parlamentari in carica alle elezioni regionali calabresi. La richiesta è pervenuta direttamente da via della Scrofa e comporterà una serie di conseguenze.

Tre i parlamentari candidati nella provincia di Cosenza, Fausto Orsomarso, Alfredo Antoniozzi ed Ernesto Rapani, più l'europarlamentare di Reggio Calabria Denis Nesci. Possibile che Wanda Ferro, essendo membro del governo, venga esonerata dall'obbligo.

Se questa ipotesi si verificherà le ripercussioni saranno soprattutto a Cosenza. Il partito di Giorgia Meloni vuole capitalizzare al massimo i consensi. Ma l'altra faccia della medaglia saranno le inevitabili polemiche.

I parlamentari, se eletti, rinunceranno al seggio e questo apre una fronda con l'elettorato. Confermati gli uscenti Luciana De Francesco, Antonio Montuoro, Sabrina Mannarino e Pietro Molinaro, mentre non sarà ricandidato Giuseppe Neri, che si è autosospeso dopo l'inchiesta di Reggio Calabria, conclusasi di fatto con una richiesta di archiviazione.