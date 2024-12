L’ex parlamentare di centrodestra era già commissaria dell’Azienda per lo sviluppo dell’Agricoltura. Proposti dal vicepresidente Pietropaolo gli altri dg Nicolai e Moroni

Fulvia Michela Caligiuri, ex parlamentare di Forza Italia e già commissario dell'Arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura), è stata nominata direttrice generale dell'Ente. La nomina è stata ufficializzata durante la riunione di Giunta della Regione Calabria del 27 dicembre, su proposta dell'assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo. «Questa decisione – scrive Arsac sul proprio profilo social – rientra nell'ottica di un rilancio e sviluppo strategico del settore agricolo regionale. Con una lunga esperienza nella gestione delle politiche agricole, Caligiuri rappresenta una figura di riferimento per affrontare le nuove sfide e opportunità che il settore agricolo calabrese si trova a vivere».

Nella stessa riunione della giunta regionale, su richiesta dell’assessore all’Organizzazione e Risorse umane, vicepresidente Filippo Pietropaolo, sono stati conferiti, in seguito alla procedura avviata ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 165/2001, gli incarichi di direzione generale a Maurizio Nicolai, Dipartimento Programmazione unitaria, e a Claudio Moroni, Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici.