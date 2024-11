Fumata nera sulla preferenza di genere. A Pubblica Piazza domani, in diretta alle 15:00 sul canale 19 di LaC Tv torniamo a parlare di doppia preferenza di genere. Nulla di fatto anche nell’ultimo Consiglio Regionale. Cercheremo di capire chi e perché non vuole che questa legge di civiltà venga approvata. Con il direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta, ne discuteranno: Tonia Stumpo, consigliera parità regionale, Raffaella Rinaldis, Direttora della Casa delle Donne di FimminaTv, Federica Roccisano, movimento “E’ tempo di ReAgire”. La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080