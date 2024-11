«L’autonomia differenziata non penalizzerà le regioni più deboli. Io sono per il federalismo, ma ho fiducia nella Calabria» - ha detto Furgiuele ospite dell'ultima puntata di Piazza Parlamento. «L’autonomia differenziata darà la possibilità a regioni come la nostra di prendersi finalmente la responsabilità di camminare sulle proprie gambe. Sarà premiato il merito, senza attendere sempre l’assistenzialismo». Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera, è stato ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda mercoledì 9 novembre.

Dagli studi de LaCapitale, Furgiuele ha parlato di come la Lega non sia più il partito del Nord e di come si impegnerà per realizzare il ponte sullo Stretto. «Il ponte sarà un’opera strategica per l’Italia e per l’Europa, non solo per calabresi e siciliani. Anche se sono loro che ne sentono di più la necessità, le imprese, gli studenti che ogni giorno devono spostarsi» - ha detto ad Alessandro Russo. «L’ostruzionismo blocca la costruzione del ponte da anni. Ma è solo una bandiera ideologica, anche la presunta impossibilità scientifica di costruirlo viene usata come pretesto, soprattutto dai 5 Stelle. E a chi parla di altre priorità, dico che i calabresi non devono scegliere tra il ponte sullo stretto e, per esempio, la 106. Devono poter pretendere entrambe le cose».

Piazza Parlamento va in onda ogni mercoledì e venerdì alle 20 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 TvSat e 820 di Sky. La puntata è disponibile su LaC Play.