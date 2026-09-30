«Per le politiche del 2027 non credo nel 51% del centrodestra senza Futuro Nazionale. Se noi abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria sono certo che Futuro Nazionale è già verso il 14% in ambito nazionale e, su quella cifra, in bocca al lupo al centrodestra se reputa di potercela fare senza di noi». Lo afferma Domenico Furgiuele, deputato di Futuro Nazionale, intervenendo oggi a "Corrente alternata" condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

«A Reggio Calabria - prosegue - Fnv si presenta e ottiene subito tre vittorie nel collegio più azzurro d'Italia, con il presidente della Regione Calabria in prima linea, un sindaco appena eletto con il 65% e una roccaforte di Forza Italia: abbiamo superato il muro burocratico, raccogliendo, vidimando e certificando le firme; nell'arco di un mese, abbiamo ottenuto la fiducia del capogruppo di FI che viene con noi in Calabria e, dall'altra parte dello Stretto, l'adesione di Tommaso Calderone; la Corte d'Appello di Catanzaro ha riconosciuto per la prima volta il simbolo di Futuro Nazionale. Poi c'è la doppia cifra con la quale abbiamo mandato ieri il generale Vannacci da Vespa. È un dato eccezionale: probabilmente non è indicativo, ma se non è indicativo l'11% di Futuro Nazionale, per quanto dice qualcuno, non può essere indicativo neanche il 51% del centrodestra», ha concluso.