L’ex sottosegretario risponde alle polemiche: «Le nostre attività pubbliche e trasparenti. Abbiamo invitato anche Tridico a uno dei convegni»

Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’ex sottosegretario Pino Galati all’intervento della parlamentare M5s Palmisano.

Leggo con un certo stupore le ricostruzioni giornalistiche e le dichiarazioni politiche che stanno circolando in queste ore. Tengo a precisare, innanzitutto, che partecipo direttamente, attivamente e meritoriamente alle attività dell’associazione I Sud del Mondo ETS, della quale sono responsabile scientifico, curandone tutti gli aspetti legati alla progettualità e alla qualità dei contenuti.

Parliamo di un impegno che viene svolto con professionalità, e che negli ultimi anni ha visto partecipare alle nostre iniziative esponenti di tutto l’arco parlamentare, a dimostrazione della validità scientifica e della serietà delle nostre proposte sui diversi temi che interessano la società civile. Basterebbe ricordare che lo scorso 21 ottobre 2024 l’associazione ha promosso un importante incontro di confronto sulla riforma del premierato, invitando rappresentanti di più partiti, compreso l’attuale candidato del centrosinistra alle regionali calabresi – noto esponente del Movimento 5 Stelle ed eurodeputato – che solo all’ultimo ha dovuto rinunciare per concomitanti impegni istituzionali.

Con orgoglio voglio ribadire la capacità dell’associazione I Sud del Mondo di dare risposte concrete e qualificate ai tanti temi che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. Chiunque può verificarlo direttamente visitando il sito e seguendo le nostre attività, sempre pubbliche e trasparenti.

Per quanto riguarda i fondi, è doveroso sottolineare che si tratta di risorse assegnate a valle di un preciso e lungo iter parlamentare, approvato regolarmente da tutto il Parlamento e non certo da singoli esponenti del centrodestra. Non comprendo quindi questo continuo sciacallaggio politico, promosso ad arte e in piena campagna elettorale con il solo obiettivo di danneggiare Noi Moderati e il Presidente Occhiuto nella corsa verso il voto del 7 ottobre.

Se questi sono i metodi del vostro agire politico, non mi resta che augurarvi buona fortuna.