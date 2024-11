Per il vicecoordinatore regionale di Forza Italia il ministro Lorenzin ha mentito sullo sblocco del turnover nella sanità ‘solo proclami per fini propagandistici’

“Nella politica occorre avere memoria storica: non ne occorre molta per ricordarsi che circa due mesi fa il Ministro Lorenzin aveva promesso lo sblocco del turn-over nella sanità in Calabria nel mese di gennaio 2015”. Lo ha dichiarato Giuseppe Galati vicecoordinatore di Forza Italia in Calabria.

“Dalle notizie poco rassicuranti che emergono – continua - sembrerebbe che quanto auspicato dalla titolare del dicastero della sanità sia lontano dall’essere adempiuto. Ci troviamo di fronte a quei proclami che spesso vengono fatti per fini propagandistici e sono una delle cause principali che determinano l’allontanamento dei cittadini dalla vita politica. E’ chiaro che in questo modo si perde credibilità di fronte ai cittadini stanchi di vedere esponenti di Governo che, come nel caso della Lorenzin, utilizzano i metodi dei proclami o delle comunicazioni sui social, tanti cari allo stesso Presidente del Consiglio, per ingannare ingiustamente la collettività”.

“Ci troviamo di fronte in Calabria ad una emergenza sanitaria che non può essere superata se non con l’assunzione di nuovo personale per assicurare i servizi alla collettività e di conseguenza garantire i livelli essenziali di assistenza. Una buona sanità si fa con il personale adeguato e con il taglio agli sprechi: questa esigenza evidentemente non è chiara al Ministro Lorenzin e al Governo Renzi che continuano ad essere distanti dal Mezzogiorno e dalle aree disagiate del Paese”.

“Non è necessario perdere altro tempo – conclude il deputato - la lentezza nelle determinazioni politiche si ripercuote sui territori. Il Governo cambi rotta nel garantire la tutela del sacrosanto diritto alla salute dei cittadini".