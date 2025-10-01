Una delle imbarcazioni coinvolte nella missione umanitaria sarebbe stata avvicinata da alcune navi della marina militare israeliana e si teme un imminente abbordaggio

I parlamentari di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che da ieri si trovavano in Calabria impegnati nelle manifestazioni elettorali a sostegno di Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, sono rientrati nella notte a Roma a causa degli ultimi sviluppi della situazione a Gaza, dove la Flotilla è stata avvicinata da alcune navi della marina militare israeliana e si teme un imminente abbordaggio. Lo ha rivelato il segretario regionale di Sinistra Italiana Fernando Pignataro intervenendo ad una manifestazione a Crotone dove questa mattina era prevista la presenza dell’onorevole Fratoianni.