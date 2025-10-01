Nelle ultime comunicazioni, gli attivisti fanno sapere: «Proseguiamo senza venir scoraggiati dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane». La fregata Alpino della Marina militare italiana a 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza

La flotta della Global Sumud Flotilla, suoi canali social, ha comunicato che è entrata nella zona ad alto rischio.

«Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza», afferma la Global Sumud Flotilla sui suoi social network.

«Restiamo vigili, mentre entriamo nell'area in cui le precedenti flottiglie furono intercettate e/o attaccate», scrive la spedizione. «Proseguiamo la navigazione, senza venir scoraggiati dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane», si aggiunge.

Flotilla: Scuderi, «l'esercito israeliano sta arrivando»

«Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione». Lo ha affermato in un breve video postato sui suoi profili social l'eurodeputata europea di Avs Benedetta Scuderi che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, giunta a 120 miglia nautiche da Gaza, stando agli ultimi aggiornamenti postati dal gruppo. «Non sappiamo quando potremmo riaprire le comunicazioni», ha aggiunto Scuderi che appare con indosso un giubbotto di salvataggio.

La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La nave ha comunicato che non oltrepasserà tale limite. Fin dal primo avviso, diramato alle 16:30 di ieri, la Alpino si era detta disponibile a «recuperare eventuale personale che avesse voluto essere trasferito a bordo».