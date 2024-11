Nuovo attacco di Antonio Gentile alla colazione di Wanda Ferro 'nessuna proposta concreta per la Calabria'

"Abbiamo presentato cinque piani tematici relativi a servizi sociali, infrastrutture e lavoro, sostegno alla famiglia, sanità e spending review, indicando risorse certe: Forza Italia per tutta la campagna elettorale ha parlato del niente". Lo afferma il senatore Antonio Gentile, coordinatore regionale del Nuovo centrodestra. "È sconcertante – prosegue – leggere la pochezza delle idee espressa dalla coalizione della signora Ferro che pure rappresenta dichiaratamente la continuità con l'attuale governo regionale. È incredibile come chi ha amministrato province non riesca a fornire un progetto chiaro sulla governabilità. Questa campagna elettorale ha fatto registrare proposte concrete finanche dal Movimento 5 stelle, che viene sempre accusato di qualunquismo ma non dalla Ferro. Ha parlato di farfalle, di cinghiali, di orsi da mandare in pellicceria ma, al netto di una competenza zoologica, non ha lasciato intravedere una proposta concreta per la Calabria. Ci si chiede come mai, poi, una candidata che rivendica la sua origine missina non abbia speso una parola contro il lodo Luxuria inaugurato ad Arcore".

Il coordinatore regionale di Ncd, che preannuncia la visita finale di Alfano (a breve sarà definita l'agenda), chiede al ministro di "impedire la chiusura della stazione Polfer a Cosenza: il sindaco ha trasformato un'opera di Paolo Portoghesi in un rifugio ghetto per famiglie rom e la presenza della Polfer è indispensabile".

Leggi tutte le ultime notizie sulle regionali