Il referente Alternativa popolare Cosenza sulla nomina del senatore: «Saprà guidarci con lungimiranza e autorevolezza verso nuovi e importanti traguardi»

«Esprimo grande soddisfazione a nome mio e dell’intero Coordinamento Provinciale di Cosenza per la nomina del senatore Antonio Gentile a coordinatore nazionale di Alternativa Popolare. Un riconoscimento importante per il nostro territorio e per il centro moderato e riformista calabrese e nazionale».

Queste le parole di Gianfranco Leone, coordinatore Ap Cosenza: «Condivido pienamente il messaggio che il neocoordinatore ha rivolto ai direttivi centrali, regionali e territoriali nonché ai simpatizzanti di Alternativa Popolare ed in particolare il passaggio che recita: l’area di Centro deve essere portatrice di valori quali il garantismo, l’europeismo, le riforme, una equilibrata combinazione fra riduzione della pressione fiscale e taglio della spesa pubblica, il rilancio del Mezzogiorno. Il nostro impegno politico è stato sempre incentrato su questi valori ed ha perseguito con tenacia e determinazione il raggiungimento di questi obbiettivi. Il Coordinamento di Alternativa Popolare di Cosenza e Provincia lavorerà con lealtà e impegno al fianco del neo Coordinatore nazionale, Sen. Antonio Gentile, al quale rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro. Siamo certi che egli, unitamente alla leadership del ministro Beatrice Lorenzin, saprà guidarci con lungimiranza e a autorevolezza verso nuovi e importanti traguardi».