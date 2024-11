‘Spariti i verbali riguardanti le sedute delle Commissioni consiliari del 2014, che riportavano lo spreco di denaro pubblico: 1500 sedute in un solo anno costati alle casse dell’ente oltre 350 mila euro’

‘Ha davvero del tragicomico quanto successo nella nostra città con la sparizione dei verbali riguardanti le sedute delle Commissioni consiliari del 2014, che in pratica riportavano tutto quello spreco di denaro pubblico con 1500 sedute in un solo anno (si riunivano, chissà, forse per discutere anche dei cambiamenti climatici) costati alle casse dell’ente oltre 350 mila euro.

Una vicenda davvero grottesca che, da un lato potrebbe fin qui far felici tutti quei consiglieri travolti dallo scandalo battezzato a livello nazionale “Gettonopoli”,ma dall’altro impone una seria ed attenta riflessione nell’attesa e nell’auspicio che tali documenti vengano ritrovati. Noi di Forza Nuova, infatti, in queste ore in cui altri scandali si stanno consumando e che interessano sindaci ed amministrazioni di altre importanti città,vedi uno su tutti, il caso Marino a Roma,che seppur di impatto mediatico maggiore è sicuramente molto più risicato a livello di sperpero di denaro pubblico (ha solo infatti valore di etica morale) sottratto alle casse comunali, rispetto al nostro verificatosi con “Gettonopoli”, ma dove però il partito di maggioranza il Pd,ha tenuto una posizione intransigente fin dall’inizio chiedendo le dimissioni e sfiduciando pertanto il suo sindaco. Sarebbe stato di nostro gradimento sicuramente che il Pd locale si fosse pronunciato alla stessa identica maniera nei confronti del sindaco Vallone, reo di essere il responsabile principale dello sfacelo politico-amministrativo e sociale di un’intera città,già lacerata da annosi danni ambientali ed ora costretta a fare i conti con esosi esborsi economici che hanno fatto ingrassare consiglieri ed amministratori,sottraendo denaro pubblico alle politiche sociali di cui in città si ha tanto bisogno soprattutto per il sostegno delle famiglie crotonesi . Il silenzio del Pd di Crotone dinanzi a tutto lo scandalo che ha travolto la Giunta Vallone e buona parte del Civico consesso deve essere per forza di cose interpretato come l’approvazione di chi sostiene simili condotte proditorie a danno del popolo stesso e senza mera possibilità di alcun atto di resipiscenza da parte degli stessi autori e registi che hanno trascinato la nostra Crotone nel baratro economico più assoluto. Forza Nuova chiede pertanto a pochi mesi che ci separano dalla fine della consiliatura,le dimissioni del Sindaco Vallone e di tutta la sua Giunta,li dove gravi negligenze ed indifferenze vengono palesate dal partito maggiore della sinistra, ci pensiamo noi a chiedere ciò che il Pd avrebbero dovuto invocare da tempo’.