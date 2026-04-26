A Giffone saranno due le liste a contendersi la guida del Comune dopo la fine dell’era Albanese. Da una parte “Insieme per costruire” con candidato sindaco Aristodemo Alvaro, dall’altra “Rinascita di Giffone” guidata da Angelo Valensisi.

Le liste

Rinascita di Giffone

Angelo Valensisi candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Federica Chindamo
  • Antonino Cutrì (detto Nino)
  • Domenico Cutrì
  • Salvatore Larosa
  • Antonino Mandaglio
  • Lina Manno (detta Linuccia)
  • Alex Mercuri
  • Paolo Sibio
  • Daisy Simari
  • Pasquale Spanò

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Insieme per costruire

Aristodemo Alvaro candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Michelangelo Belcastro
  • Raffaele Cartolano
  • Daniele Crispo
  • Beatrice Iaconis
  • Massimo Larosa
  • Alessandro Moscato
  • Fortunato Pasqualone
  • Pasqualina Primerano
  • Rocco Luigi Russo
  • Rosa Maria Ventura