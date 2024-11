Il Partito democratico conferma che saranno celebrate le primarie per scegliere i candidati a sindaco di Gioia Tauro, Siderno e Polistena.

“In vista della prossima tornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di centri come Gioia Tauro, Polistena e Siderno, il Pd ritiene sia opportuno ricorrere alle primarie per la scelta dei candidati a sindaco – si legge nel comunicato – l’esempio di Reggio Calabria ha dato prova di quanto questo strumento possa essere la giusta opportunità per stagioni politiche nuove e condivise e continuare su questo percorso pensiamo sia il giusto punti di partenza per le future alleanze. Alleanze da costruire in questi come altri comuni, confrontandoci sui temi quali il lavoro, la legalità, la trasparenza amministrativa e le periferie”.