La città di Gioia Tauro tra poco meno di un mese sarà chiamata alle urne. Sono quattro i contendenti alla fascia tricolore: Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella e Rosario Schiavone. Per caratterizzare l’apertura della campagna elettorale, il candidato a sindaco Simona Scarcella, lunedì 13 maggio dalle ore 16:30 circa, ha ospitato nella propria sede Lorenzo Cesa, 72 anni, segretario nazionale dell'Unione di Centro e deputato, in precedenza europarlamentare.

Accolti da una sala gremita, hanno partecipato anche Gino Trematerra segretario regionale Udc, Riccardo Occhipinti segretario provinciale Udc, Rocco Cedro presidente Udc Gioia Tauro e Angelo Guerrisi commissario Udc Gioia Tauro, il quale ha presentato i candidati del partito presenti nella lista a sostegno di Simona Scarcella.

«È una visita che conta molto, un segnale di interessamento importante. Un giorno che sancisce l’inizio di un cammino condiviso. Gioia Tauro è una città in cui manca tutto, perché è stata abbandonata dalla politica per tanti anni – ha evidenziato Simona Scarcella -. Il supporto dell’Udc ci dà fiducia per ricostruire la città. Avvieremo un percorso condiviso di collaborazione istituzionale importante. Ci siamo organizzati non per fare una competizione elettorale, ma per vincerla. Quindi sono convinta, che tra un mese saremo qui a festeggiare tutti insieme». Simona Scarcella potrebbe diventare il primo sindaco donna della città del Porto.

Grande entusiasmo nei suoi confronti l’ha esternato il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa: «So che la città sarà in mani giuste. Sono qui per dire che saremo al suo fianco per risolvere i problemi dei cittadini. Faremo squadra, confrontandoci, dialogando, per dare risposte alla gente. Lo faremo privilegiando concretezza, buon senso, difesa dei valori e della famiglia, rimettendo al centro le persone, gli ultimi, promettendo poco e mantenendolo».

In seguito, Lorenzo Cesa ha sottolineato l’importanza di Gioia Tauro nello scacchiere nazionale: «Il Porto è diventato l’ingresso del Mediterraneo, bisogna svilupparlo e incrementarlo sempre più. È essenziale per l’economia della Calabria e dell’Italia. In genere, è necessario migliorare le infrastrutture per rilanciare la Regione anche sul lato turistico. Una grande opportunità è rappresentata dai 210 miliardi di euro di fondi PNRR da spendere. Possiamo dare una svolta e ricucire questa parte d’Italia con la nazione intera e l’Europa. Gli interventi vanno realizzati cooperando tra chi amministra il territorio e chi fa politica in Regione e al Governo del Paese».

Il commissario Udc di Gioia Tauro Angelo Guerrisi ha rimarcato il valore dell’operato dei partiti politici: «Sta passando un treno da cogliere per risolvere i problemi della città. Noi possiamo contare sul contributo di due grossi partiti di Governo come Udc e Forza Italia. Gioia Tauro se sarà rappresentata solo da liste civiche, senza alle spalle il supporto dei partiti politici, andrà a fondo come ha fatto fino ad adesso».