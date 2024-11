Da un ingresso secondario ha raggiunto il decimo piano del Palazzo della Regione e ha incontrato il Governatore e i dirigenti del Partito. Dai social il commento sull'A2: «Non l’ho potuta inaugurare io, ma almeno la testo in notturna»

Giornata calabrese per l'ex premier Matteo Renzi. Dopo la visita a sorpresa nella città dello Stretto, dove ha incontrato il sindaco Giuseppe Falcomatà, è arrivato intorno alle 16.45 alla Cittadella regionale e da un ingresso secondario ha raggiunto la sede della presidenza al decimo piano eludendo l'ingresso principale. Il dimissionario segretario del Pd ha incontrato il Governatore della Calabria, Mario Oliverio.

Prima dell’arrivo a Catanzaro, l’ex premier ha fatto tappa nella Locride. Sulla sua pagina Facebook scrive: «Continua il mio viaggio nel Sud profondo. Oggi sono nella Locride dove ho conosciuto alcune realtà bellissime». Al termine del colloquio con il governatore Oliverio, Renzi non ha voluto rilasciare interviste asserendo di essere venuto in visita come privato cittadino. Successivamente ha ricevuto alcuni dirigenti di partito.

I commenti sulla trasferta calabrese li affida ai social. In merito all'autostrada del Mediterraneo: «Salerno-Reggio Calabria adesso. Non l'ho potuta inaugurare io, ma almeno la testo in notturna».

l.c.