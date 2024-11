Esprime la sua soddisfazione per i nomi espressi da Oliverio, il parlamentare del Pd Ernesto Carbone, componente della segreteria nazionale.

Nessun dubbio per Ernesto Carbone. La squadra, parziale, messa in campo oggi da Mario Oliverio "apre una stagione davvero nuova per la Calabria".



"I miei auguri di buon lavoro alla giunta che si appresta a cambiare una regione difficile, spigolosa ma ricca d'avvenire - si legge nella nota diffusa da Carbone - So che ai nuovi assessori Maria Carmela Lanzetta, Carlo Guccione e Antonio De Gaetano assieme all'impegno del vicepresidente Vincenzo Ciconte spettano giorni pieni. Nomi di spicco, per la nostra Calabria, personalità che abbiamo già conosciuto per il loro impegno profondo nella nostra terra e a livello nazionale. Nomi a cui, appena lo statuto lo permetterà, se ne aggiungeranno di certo altri dello stesso spessore. Una sfida che questo nuovo esecutivo guidato dal presidente Mario Oliverio non può perdere. Forza e avanti tutta, cambiamo verso alla Calabria".