La bozza rivista e approdata in Consiglio dei ministri non ha convinto gli esponenti pentastellati, poiché nel testo non sarebbero inclusi i reati «per agevolare le associazioni mafiose»

Il Consiglio dei ministri, iniziato dopo oltre due ore rispetto all'orario previsto, è stato sospeso. Sul tavolo anche la riforma del processo penale, sulla quale il premier Draghi avrebbe voluto chiudere oggi. Tuttavia, la bozza rivista e approdata in Cdm non avrebbe convinto gli esponenti M5s, che, dopo una riunione fiume con il leader in pectore Giuseppe Conte, potrebbero scegliere l'astensione.

Nel testo, infatti, stando a fonti 5 Stelle, non sarebbero inclusi i reati commessi «per agevolare le associazioni mafiose», quelli dell'articolo del codice 416bis.1: da qui, anche l'ipotesi, non esclusa, di valutare l'astensione. «Vedremo», dice una fonte autorevole del M5s.