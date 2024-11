«La stabilità di governo è sempre un valore, soprattutto per il mio a livello regionale, perché con l'esecutivo nazionale ho consolidato ottimi rapporti. Comunque le elezioni in ogni caso prima o poi ci sono, al più tardi a maggio si deve andare a votare». Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto con riferimento alla crisi del governo Draghi, a margine di un incontro a Catanzaro nel quale si è discusso dell'Alta velocità in Calabria.

«Il mio auspicio – ha aggiunto Occhiuto - è che possa esserci un governo, meglio se un governo Draghi ma senza le forze politiche che ogni giorno hanno reso difficile e accidentata la strada e il percorso di questo governo».