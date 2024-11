Nuovo cambio alla presidenza della Provincia di Cosenza: al timone dell'Ente il consigliere anziano del Partito Democratico. Lo ha deciso il Consiglio di Stato

COSENZA - Graziano Di Natale torna presidente della Provincia di Cosenza. La vicenda è nota: nel mese di febbraio, all'indomani della fiducia firmata dalla maggioranza dei consiglieri di Palazzo dei Bruzi, Mario Occhiuto, allora anche Presidente della Provincia, nominò in qualità di vice Franco Bruno, prima di decadere dalla carica. Già in quella circostanza il PD obiettò che la nomina di Occhiuto non era valida in quanto ratificata dopo che egli aveva perso lo status di sindaco e quindi anche di presidente e che pertanto avrebbe dovuto subentrargli Graziano Di Natale in qualità di Consigliere anziano. Il TAR accolse favorevolmente il ricorso del PD nel mese di maggio, ma subito dopo il Consiglio di Stato sospese l'esecutività del provvedimento emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale. In sostanza quella sospensiva reintegrò Franco Bruno, scalzando Graziano di Natale. Oggi però il Consiglio di Stato, entrando nel merito della questione, ha sentenziato la fondatezza del ricorso proposto dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico, per cui Graziano di Natale torna a ricoprire la carica di Presidente della Provincia di Cosenza.

Salvatore Bruno