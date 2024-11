Bilancio positivo per la visita ufficiale in terra canadese del consigliere regionale delegato alla Consulta dei Calabresi nel mondo

Bilancio più che lusinghiero per la visita ufficiale in terra canadese del consigliere regionale delegato alla Consulta dei Calabresi nel mondo, Orlandino Greco. In questi giorni, infatti, Greco sta incontrando la folta comunità residente oltreoceano per rinsaldare i già proficui rapporti d’amicizia e collaborazione.

Orlandino Greco, che appena un mese fa aveva ricevuto dal presidente della Regione Calabria Mario Oliverio la delega alla Consulta dei Calabresi nel mondo, ha iniziato da subito il suo mandato visitando uno dei paesi a più alta emigrazione di calabresi. In queste ore, a Toronto ha incontrato il deputato del governo federale Francesco Sorbara, originario di Rizziconi, e gli imprenditori associati alla CBAO (Calabrian Benevolent Association of Ontario).

Particolarmente interessante e ricco di spunti propositivi l’appuntamento con il deputato liberale Francesco Sorbara, nel quale Greco ha parlato d’iniziative comuni che possano permettere alla Calabria di affermarsi nel mondo: “È stato un incontro piacevole – ha commentato il consigliere regionale – e con Sorbara cercheremo insieme di rilanciare la Calabria. È molto importante che la parte politica che ha a cuore la nostra regione ci dia una mano anche all’estero”. Poi, Greco ha parlato dell’accoglienza degli imprenditori di origine calabrese che operano nell’Ontario, durante la serata organizzata da Ralph Chiodo e soci per la promozione del progetto riservato agli anziani del quale la CBAO è sponsorship: “Credo che gesti di solidarietà come questi diano un’immagine pulita della nostra terra spesso etichettata con il malaffare. Con gli imprenditori italocanadesi – ha dichiarato Greco – voglio intavolare un discorso ancora più ampio, consapevole che per noi sono una risorsa, un aiuto importante nel promuovere la Calabria sana, pulita e che guarda al futuro con maggiore fiducia”.