Accolto il ricorso dell'ex sindaco Loiero. L'ente sciolto nel 2018 per non aver approvato il bilancio nei tempi previsti

Il Tar di Reggio Calabria ha accolto il ricorso che era stato presentato dall'ex sindaco Vincenzo Loiero e dagli otto ex consiglieri di maggioranza contro il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Grotteria, decretato lo scorso agosto per non aver provveduto, nei termini prescritti dalle normative vigenti, all’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2017. A breve, pertanto, gli organi comunali verranno reintegrati nei loro poteri. Loiero così potrà portare a termine il mandato fino al 2022.