È in corso l'iniziativa "apriamo il cantiere di una nuova Calabria", un convegno voluto e organizzato dal circolo tematico sanità ambiente e territorio diretto da Enzo Damiano. Il convegno, che si svolge nel salone delle conferenze dell'Hotel Europa di Rende, ha il sapore di un laboratorio regionale destinato in qualche modo a rompere gli schemi politici all'interno del PD.

Flora Sculco nel suo intervento ha sottolineato la costruttivita' dell'incontro e ha invitato tutti a non dare letture maliziose dell'incontro. "Il nostro obiettivo - ha dichiarato - è quello di rappresentare le aspettative di coloro che ci hanno votato: i calabresi. Rivendichiamo però il diritto di svolgere il nostro ruolo all'interno del consiglio e della maggioranza" - ha proseguito con fermezza, una fermezza che ha rivendicato per dire la propria nella stesura del masterplan.

La Sculco, di fronte ad una sala gremita di militanti e cittadini, ha poi elogiato Carlo Guccione per il suo lavoro in consiglio regionale.

Alla presidenza, oltre che Enzo Damiano, Carlo Guccione e Flora Sculco, anche Pino Pitaro fino a qualche giorno fa sindaco di Torre Ruggero.

Guccione: "Bisogna avere il coraggio di cambiare". In un intervento appassionato, Guccione ha snocciolato dati e cifre per dimostrare che ancora il cambiamento non è partito. "Ci poniamo nel solco di stimolare quel cambiamento necessario per il quale siamo stati votati".