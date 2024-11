Il vicesegretario nazionale del Pd, Lorenzo Guerini a Taurianova: 'Io sono qui per appoggiare un candidato a sindaco che è espressione di rinnovamento'

Il vicesegretario nazionale del Pd, Lorenzo Guerini è stato oggi a Taurianova, nel reggino, per sostenere la campagna elettorale del candidato a sindaco per il centrosinistra Fabio Scionti. "Le primarie vanno vissute con senso di responsabilità per costruire una crescita culturale e politica nei territori dove siamo presenti" ha dichiarato il vicesegretario. "Io sono qui - ha aggiunto - per appoggiare un candidato a sindaco che è espressione di rinnovamento. Il nostro modello anche in Calabria è quello di governare questi processi sapendo bene che ci siamo assunti la responsabilità del governo della Regione dove esistono problemi enormi che vanno affrontati con l'impegno e la responsabilità da parte di tutti". Guerini ha poi invitato il Pd Calabrese a seguire la strada dettata dal Partito nazionale. "Non devono esistere polemiche sul doppio incarico di Renzi visto che lo Statuto del nostro partito prevede il doppio incarico - ha continuato Guerini - In questo particolare momento il governo è impegnato con tutte le proprie energie a fronteggiare problemi internazionali enormi come quello del terrorismo. Per questo riteniamo che sfumature che fanno parte del dibattito politico relativamente alla fibrillazioni interne del Pd vadano per un attimo messe da parte. Ci attende un impegno importante e di responsabilità. Su questo noi dobbiamo lavorare evitando polemiche che non servono a nessuno".