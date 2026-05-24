Cannizzaro al “Vittorino Da Feltre”, Pazzano al “Tommaso Gulli”, Lamberti Castronuovo a Pellaro e Battaglia alla scuola “Pascoli”: urne aperte tra partecipazione e attesa
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Si sono già recati ai seggi i candidati allo scranno più alto di Palazzo San Giorgio nel giorno di apertura delle urne per le elezioni comunali.
Francesco Cannizzaro, per la coalizione di Centrodestra, ha votato presso il seggio allestito nell’istituto scolastico “Vittorino Da Feltre” .
Saverio Pazzano, sostenuto dalla lista civica “La Strada”, ha invece espresso la propria preferenza nella sezione 3 del liceo statale “Tommaso Gulli”, in corso Vittorio Emanuele.
Eduardo Lamberti Castronuovo ha votato nella sezione n. 120 dell'istituto comprensivo Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro.
Il candidato sindaco per il centrosinistra, Mimmo Battaglia, ha espresso la propria preferenza nella sez.17 della scuola Pascoli.