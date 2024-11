La delegazione Pd alla Camera protesta contro la decisione della Commissione Bilancio della Camera di tagliare i fondi per i precari del sud Italia

Si fanno sentire i parlamentari calabresi del Pd e lo fanno in Commissione Bilancio della Camera durante la discussione relativa alla Legge di stabilità riguardo i fondi per i precari di Calabria, Sicilia e Campania



«È assai grave, spiegano i deputati democratici, ciò che è successo oggi in commissione Bilancio alla Camera», un atto «che rischia di buttare benzina sul fuoco di una situazione sociale che diventa giorno dopo giorno sempre più disperata».

«Nel Mezzogiorno e soprattutto in Calabria, che i dati Svimez rappresentano come la regione più povera del Paese e dove il reddito di un precario è spesso l'unico sostentamento dell'intero familiare, la decisione assunta dalla commissione Bilancio appare assolutamente irresponsabile e rischia di alimentare una tensione sociale che è già giunta a livelli insostenibili», aggiungono i parlamentati. Che si dicono certi che «il presidente Boccia troverà il modo di rivedere immediatamente la decisione assunta».



«Si tratta – concludono – semplicemente di un atto di giustizia nei confronti di persone che da anni lavorano senza alcuna tutela e alcun diritto per lo Stato, garantendone lo stesso funzionamento nelle realtà locali e che non possono continuare ad essere sottoposti ad questo continuo "stop and go" sul loro futuro e sulla loro stessa sopravvivenza».