In merito all'emergenza sanitaria, gli eletti in quota M5s, Pd e Leu ribadiscono in una nota congiunta la piena disponibilità a dare il proprio contributo alla presidenza della Regione. "Riscoprire il senso dell'essere comunità e la priorità del bene comune"

"L'emergenza epidemiologica connessa al coronavirus sta dimostrando, in modo pregnante e significativo, la radicale interconnessione tra le azioni individuali ed il benessere della comunità di riferimento. Mai come ora dovrebbe essere a tutti evidente quanto sia necessario vivere la politica come ricerca del bene comune al di là e oltre le differenti opinioni e scelte di schieramento. Con questa consapevolezza desideriamo confermare e assicurare la presidente della Calabria, on. Jole Santelli, della nostra più ampia disponibilità, come deputazione parlamentare, di maggioranza a Roma e di opposizione in Calabria, ad assicurare la massima collaborazione nell'azione di contrasto alla diffusione dell'epidemia da coronavirus nell'esclusivo interesse dei cittadini calabresi e ferma restando la diversità di ruoli, di competenze e di responsabilità".

Nota congiunta

Lo affermano, in una nota congiunta, i parlamentari Massimo Misiti, Anna Laura Orrico, Federica Dieni, Elisa Scutellà, Giuseppe d'Ippolito, Riccardo Tucci, Enza Bruno Bossio, Nico Stumpo e Antonio Viscomi. "Crediamo tuttavia che in questo momento così delicato per le nostre comunità - proseguono i parlamentari - sia opportuno ed anzi necessario offrire un contributo di idee, di proposte, di suggerimenti per contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale. In frangenti come questo occorre riscoprire il senso di essere una comunità, in cui ognuno si fa carico del destino di tutti. Questo è lo spirito che anima il nostro lavoro e il nostro impegno quotidiano".