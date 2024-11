«È il Pd che deve decidere cosa fare in Calabria, non noi». È chiaro Luigi Incarnato, segretario regionale del Partito Socialista e coordinatore del tavolo del centrosinistra che sostiene la ricandidatura di Oliverio alle regionali. Oggi a Lamezia un nuovo incontro dei cosiddetti “Pro Oliverio” a cui hanno preso parte Partito socialista, Oliverio Presidente, Calabria in Rete-DemoKratici, Idm, +Europa, La Sinistra. Assenti Pd e Articolo 1 che hanno già dichiarato di voler lavorare a un’intesa con il Movimento 5 Stelle anche in Calabria e di non sostenere la ricandidatura di Oliverio.

«Non comprendiamo l’alternativa del Pd ad Oliverio quale sia – ha affermato Incarnato – aspettiamo che decida cosa fare ma nel frattempo non ci fermiamo, andiamo avanti». E nell’incontro di oggi si è iniziato a parlare del programma e si è stabilito di tenere a breve, verosimilmente il 26 ottobe una convention con tavoli tematici. Per quanto riguarda poi la data delle elezioni il leader socialista ha precisato: «Per noi le elezioni si possono fare in qualsiasi momento, abbiamo già approntato le liste».

