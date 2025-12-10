Sanità, politiche sociali, lavoro, sviluppo e turismo, Pnrr e infrastrutture: sono questi i temi al centro dei primi tavoli di confronto che si terranno «nelle prossime settimane» tra Regione Calabria e i sindacati. A renderlo noto sono Gianfranco Trotta, Giuseppe Lavia e Mariaelena Senese, rispettivamente segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria, specificando che «ai tavoli parteciperanno anche le Federazioni di categoria interessate».

I sindacati hanno inoltre richiesto «la convocazione della Cabina di regia su Salute e Sicurezza sul Lavoro per definire un Piano operativo regionale e del Tavolo regionale delle Politiche attive del lavoro per consentire l'avvio di misure di sostegno allo sviluppo occupazionale»: l'obiettivo di Cgil, Cisl e Uil Calabria - concludono Trotta, Lava e Senese - è «arrivare a provvedimenti concreti utili a superare le criticità che continuano a caratterizzare il territorio regionale».