Italia del Meridione parteciperà con una propria lista alle elezioni regionali di autunno. Il leader del movimento Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero, ha appreso delle dimissioni di Roberto Occhiuto durante lo svolgimento di una iniziativa pubblica promossa dalla sua amministrazione. E subito ha annunciato il proprio impegno nella campagna elettorale: «Rinunceremo alle vacanze estive – ha detto al nostro network – per lavorare pancia a terra nella costruzione di una coalizione vincente. Dialogheremo nell'ottica del centrodestra, ma non escludendo nulla: dobbiamo capire le reali motivazioni che hanno spinto il presidente Roberto Occhiuto alle dimissioni».

Calenda non faccia il maestrino

Poi aggiunge: «Dimettersi per ricandidarsi è un azzardo, dovrà aprirsi un confronto serrato con le altre forze politiche». Per Orlandino Greco le dimissioni sono un chiaro messaggio «indirizzato alla coalizione di centrodestra». Poi l’affondo nei confronti di Carlo Calenda, le cui dichiarazioni sull’operato di Occhiuto rilasciate alla stampa a Lamezia Terme in occasione di un incontro con gli attivisti di Azione, sono state ritenute da Orlandino Greco «una maldestra e disdicevole uscita. Calenda potrebbe anche avere ragione nel merito, ma un leader nazionale che viene in una regione a bacchettarne il presidente, è quanto meno disdicevole. Anche perché Calenda certamente non può fare né il maestrino né dare lezioni di deontologia politica».