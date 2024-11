L’esponente del Partito democratico incaricato di guidare l’ente fondato da Pier Luigi Bersani e Vincenzo Visco. In questi giorni in libreria anche “Ripensare il territorio”, libro che contiene sue analisi economiche e sociali

Sarà il calabrese Armando Cirillo il nuovo direttore del prestigioso centro studi Nens (Nuova economia Nuova società), fondato da Pier Luigi Bersani e Vincenzo Visco. Studi, ricerche, pubblicazioni, analisi dei reali processi di trasformazione sociale ed economica nazionale ed internazionale, hanno fatto di Nens un punto di riferimento autorevole di quel variegato mondo riformista italiano che, negli ultimi tre lustri, ha deciso di affrontare le sfide poste dal mondo globalizzato, perseguendo un percorso di innovazione politico-culturale volto alla trasparenza istituzionale, all’inclusione sociale e all’umanizzazione dei rapporti di produzione e lavoro.

«Nella convinzione che questa esperienza possa continuare ad essere utile e che dunque vada implementata e irrobustita, - hanno comunicato dal Consiglio di presidenza del Nens - abbiamo avviato una operazione di allargamento della base sociale per dare vita a un collegamento ancora più diretto, rispetto al pur ottimo e funzionale rapporto avuto finora, da un lato con le nuove leve del mondo della ricerca e del mondo accademico, dell'impresa e del sindacato, dall'altro con le donne e gli uomini, i militanti, i dirigenti e i parlamentari delle nuove generazioni che possono essere interessati a un radicamento e a un sicuro orientamento riformista».

Da questi intendimenti deriva, dunque, anche la nomina di Cirillo. Laureato in Scienze politiche, Armando Cirillo, 38 anni, è stato responsabile nazionale per le politiche del turismo del Partito democratico. Durante il Governo presieduto da Enrico Letta, ha ricoperto il ruolo di Consigliere del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray. Ha iniziato l’attività politica nella Sinistra giovanile. In questa organizzazione ha ricoperto il ruolo di segretario regionale della Calabria. Successivamente entra nell’Esecutivo nazionale dell’organizzazione giovanile dei Democratici di sinistra, per occuparsi prima di Mezzogiorno e successivamente di Economia. È stato, poi, vice responsabile Mezzogiorno dei Democratici di sinistra.

Nel Partito democratico, durante la segreteria di Pierluigi Bersani, ha ricoperto il ruolo di coordinatore del Dipartimento nazionale Economia e Lavoro, guidato allora dal Vice Ministro dell’Economia, Stefano Fassina. Attualmente lavora alla Camera dei Deputati nel gruppo parlamentare del Partito Democratico.

In questi giorni è uscito nelle librerie italiane il volume “Ripensare il territorio. Percorsi e strategie per la rivalutazione dei beni collettivi locali”, di Franco Angeli editore. Un testo al quale Cirillo ha collaborato e che contiene sue analisi economiche e sociali. Un saggio di sociologia rivolto soprattutto agli studenti universitari e a chi intende ripensare lo sviluppo dei piccoli comuni per arginare il fenomeno dello spopolamento. «Un libro - afferma il neo direttore di Nens - dedicato in particolare ai giovani meridionali che intendono impegnarsi per cambiare, nelle imprese e nelle istituzioni, le proprie realtà locali».

Pasquale Petrolo