Berlusconi nomina i nuovi responsabili dei Dipartimenti del partito. E fra di loro anche Giovanni Bilardi che adesso pare in pista per una candidatura a palazzo Madama

Le grandi manovre nel centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche proseguono senza sosta. E mentre i fratelli Gentile proseguono la propria riflessione sul ricollocamento dopo la scissione di Ap, Wanda Ferro ormai veleggia verso la candidatura con Fratelli d’Italia, sembra completato a Reggio il ripescaggio del senatore Giovanni Bilardi. Uomo vicinissimo a Scopelliti, seguì il governatore nel Nuovo Centrodestra al momento della scissione del Pdl. E nel partito rimase anche quando Alfano decise di appoggiare il governo Renzi.





Da oltre un anno, però, Bilardi aveva cominciato le operazioni di rientro alla casa madre lasciando il gruppo di Ncd al Senato ed entrato in quello formato da Gaetano Quagliariello.

Proprio per questo l’assenza del senatore Bilardi all’iniziativa reggina di Quagliariello che ha lanciato “Idea” anche in Calabria si era fatta notare, e anche parecchio. E lo stesso Quagliariello aveva glissato alla domanda sulla confluenza in “Idea”, e quindi nella costituenda quarta gamba del centrodestra, di tutti gli elementi del gruppo costituito a palazzo Madama.





La spiegazione di quell’assenza arriva oggi con la nomina di Giovanni Bilardi qual responsabile nazionale del Dipartimento Medicina di Territorio per Forza Italia. Una nota stampa precisa: “Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, su proposta del senatore Francesco Giro, responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, ha nominato: il senatore Giovanni Bilardi responsabile nazionale del Dipartimento Medicina di territorio; l’onorevole Paolo Russo responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura; il consigliere Olimpia Tarzia responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia; Giacomo Papa responsabile nazionale del Dipartimento Rapporti con la Pubblica Amministrazione e il professor Mario Marchitelli responsabile nazionale del Dipartimento per le politiche sulla disabilità”.





Evidentemente le attività diplomatiche degli ultimi mesi hanno sortito gli effetti sperati e anche i buoni uffici con il senatore Romani hanno avuto la loro parte di influenza. Fatto sta che Bilardi adesso è rientrato ufficialmente in Forza Italia ed è un rientro che non può non essere messo in relazione alle prossime elezioni politiche. A Reggio, infatti, pare che più di qualcuno sia saltato dalla sedia.





Riccardo Tripepi