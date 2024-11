È quanto si legge in una nota diramata da palazzo Chigi. La riunione era stata già annunciata dal premier Giorgia Meloni nei giorni scorsi

Il Consiglio dei ministri è convocato per giovedì 9 marzo 2023 a Cutro, il comune crotonese dove è avvenuto il tragico naufragio dei migranti in cui sono morte 70 persone. La riunione, annunciata già sabato dal premier Giorgia Meloni, si terrà nel corso del pomeriggio. Saranno successivamente comunicati l'orario, la sede e l'ordine del giorno. È quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.