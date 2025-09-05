Continua il racconto di una campagna elettorale che si accinge a entrare nel vivo. Nella prima parte della puntata il faccia a faccia tra Antonella Grippo e il presidente uscente, poi spazio al dibattito. Appuntamento alle 21,30 su LaC Tv

Dopo l’apertura col botto si continua con i fuochi d’artificio. In prossimità del voto, la campagna elettorale per le Regionali si fa sempre più rovente e Perfidia continua a raccontarla. Nella prima parte della seconda puntata dell’irriverente trasmissione di Antonella Grippo, l’intervista a Roberto Occhiuto, presidente uscente e ricandidato per conto del centrodestra.

Di seguito, spazio al talk con il confronto tra i protagonisti più autorevoli del dibattito pubblico. Ospiti della trasmissione saranno: Raffaele Mammoliti (Pd) e Riccardo Tucci (Movimento 5 Stelle), Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia) e Orlandino Greco (Italia del Meridione). L’appuntamento è per questa sera alle 21,30 su LaC Tv.