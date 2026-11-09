La cosa è abbastanza banale. Il nostro mare è pieno di plastica. Secondo alcune stime nei mari italiani ci sono circa 139mila frammenti di plastica ogni metro quadro. Siccome la percentuale di plastica che galleggia in superficie oscilla fra il 3 e il 5%, sul fondo del mare la quantità di questo materiale presente è molto superiore. È il problema di tutti i mari del pianeta, ma soprattutto del mar Mediterraneo per la sua conformazione di mare semi chiuso che lo fa risultare più inquinato di altri.

Il biologo marino Silvio Greco il 25 giugno dello scorso anno durante la nostra trasmissione “Buongiorno in Calabria” ha dichiarato che questo è un problema planetario. Ognuno di noi (bambini, adulti, anziani), secondo le stime di una università australiana, ingerisce una tessera sanitaria, quindi un blocco di plastica di circa 5 grammi, ogni settimana.

La plastica, difatti, che si deposita in fondo al mare nel tempo si deteriora e diventa prima microplastica e poi nanoplastica ovvero particelle più piccole di un millesimo di millimetro. Queste sostanze si depositano sulle alghe che vengono poi mangiate dai pesci dando il via ad una sorta di catena alimentare piena di plastica. Alla stazione zoologica Anton Dohrn di Amendolara i ricercatori stanno studiando proprio questo fenomeno e trovano sempre maggiori quantità di plastica nel dna o nello stomaco dei pesci.

La trasmissione Report ha rilanciato ieri la questione facendo riferimento alla legge 2022, n. 60 la cosiddetta legge Salva Mare voluta dal Governo Draghi. Fra le varie norme ve n'è una che stabilisce che i pescatori possono sbarcare in porto i rifiuti raccolti durante la pesca. Mancano però i decreti attuativi come quello che stabilisce come trattare e smaltire i rifiuti raccolti una volta sbarcati a terra. Il paradosso allora è che se i pescatori dovessero portare a terra quei rifiuti correrebbero il rischio di essere multati dalla Guardia Costiera. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dice che gli uffici stanno lavorando a questi decreti attuativi che la legge prevedeva fossero emanati entro 12 mesi e invece sono passati quattro anni. Il Ministro parla di una serie di interlocuzioni avviate per concertare le “regole” con altri Ministeri, come quello dell’Agricoltura. Il fatto è che questi decreti non sono stati ancora emanati.

Ma i paradossi di questa storia non finiscono qui. Se si prende una qualsiasi bolletta della Tari, tassa sui rifiuti, ci si accorge che ogni italiano paga 10 centesimi per utenza, alla voce “costi di gestione rifiuti accidentalmente pescati”, soldi che hanno esattamente lo scopo di garantire questo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal momento che in Italia ci sono 30 milioni di utenze, ogni anno i cittadini italiani pagano 3 milioni di euro per un servizio che non c’è. Arera ha detto a Report che per il biennio 2024-2025 hanno raccolto 6 milioni e 300 mila euro, ma ne hanno spesi solo 891 mila. L’85% di quanto incassato non viene speso e non si capisce che fine fa.

Intanto sulle nostre tavole continuano ad arrivare pesci che hanno ingerito l’enorme quantità di plastica che produciamo ogni giorno. Da qui l’appello del biologo vibonese Greco, che è stato anche assessore regionale all’Ambiente dal 2008 al 2010 nella giunta guidata da Agazio Loiero a procedere con l’emanazione dei decreti attuativi. Certo i pescatori non saranno la soluzione finale al problema dell’inquinamento marino, ma possono dare una grossa mano.