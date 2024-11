Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e Ministro del Lavoro, sarà a Cosenza domenica prossima, 28 luglio, all'auditorium Guarasci del Liceo Bernardino Telesio. Il capo politico dei Cinquestelle incontrerà i parlamentari calabresi e i dirigenti locali del movimento, anche nell'ottica dell'ormai imminente apertura della campagna elettorale per le regionali. L'appuntamento è per le ore 10. Si discuterà anche della riorganizzazione territoriale e del mandato zero per i consiglieri comunali, elementi questi già contenuti in un documento di sintesi che, secondo quanto si è appreso, sarà sottoposto ad approvazione sulla piattaforma Rousseau venerdì 26 luglio, quindi prima dell'incontro di Cosenza. Di Maio inoltre, risponderà alle domande degli attivisti.