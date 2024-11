«Le ripetute e gravissime aggressioni nei pronto soccorso e negli ospedali ai danni del personale sanitario, non possono avere alcuna spiegazione e tanto meno alcuna giustificazione. I fatti anche di queste ore confermano l'assoluta necessità di un intervento legislativo, come già avevo annunciato. Ho chiesto di presentare al prossimo Consiglio dei ministri un disegno di legge a tutela dei dipendenti del Ssn che lavorano sul fronte dell'assistenza ai cittadini». Lo annuncia il ministro della Salute, Giulia Grillo. «Il provvedimento prevede l'inasprimento delle sanzioni penali - aggiunge - nei casi di aggressioni al personale e presidi di Forze dell'Ordine per la sicurezza delle strutture. Tra le altre misure propongo anche l'istituzione di un Osservatorio anti-violenze e una campagna di comunicazione e di informazione per i cittadini sul ruolo degli operatori sanitari», conclude il ministro.

