L’annuncio del ministro della Giustizia Andrea Orlando nel corso della conferenza stampa conclusiva della visita al Tribunale vibonese

‘Sarebbe abbastanza singolare chiudere un tribunale che ha un arretrato importante per andare a portarlo in un altro tribunale che, a sua volta, ha altro arretrato. Non siamo venuti qua per fare pagelle ma per dare una mano’.

L’annuncio arriva nel corso della conferenza stampa tenuta dal ministro della Giustizia Andrea Orlando al termine di un intenso pomeriggio che l’ha visto impegnato, presso il Tribunale di Vibo, in una serie di incontri ed iniziative: ‘è stato un pomeriggio molto utile nel quale abbiamo analizzato e sviscerato i problemi, nonché sottolineato i punti di forza che anche in una realtà come questa esistono’.

